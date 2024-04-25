Українка Ястремська з вольової перемоги стартувала на Madrid Open

Mutua Madrid Open, 2-й раунд

Аранго – Ястремська – 1:2 (6:0, 5:7, 4:6)

У стартовому сеті боротьби не вийшло. Колумбійська тенісистка закрила партію всього за 24 хвилини та повісила "бублик" Ястремській. Українка так і не змогла розмочити рахунок, а один із геймів на власній подачі взагалі програла "під нуль".

Реабілітувалася Ястремська в другому сеті. Після рівного дебюту вітчизняна тенісистка заволоділа ініціативою. З двома брейками проти одного вона повела 5:2, але Аранго зуміла повернутися в гру (5:5). Розпочалася гра нервів, із якою переможницею вийшла Ястремська.

Натомість вирішальна партія стала сетом брейків. Із шестих перших геймів п'ять завершилися на користь тенісистки, яка приймала подачі. Лідером із цього відрізку вийшла українка. Ястремська краще виглядала на фінальних розіграшах і здобула перемогу.

У наступному колі українська тенісистка зустрінеться з переможницею протистояння Гауфф – Рус. Американка та нідерландка вийдуть на корт у четвер пізніше. Загальний призовий фонд Madrid Open склав понад 8,7 млн доларів.