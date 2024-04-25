Світоліна сенсаційно вилетіла в другому раунді Madrid Open

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Mutua Madrid Open, 2-й раунд

Соррібес-Тормо – Світоліна – 2:0 (6:3, 7:5)

Розпочали суперниці з обміну брейками. У середині стартової партії титулована українка ще раз обмінялася з господаркою кортів узятими на подачах одна одної пунктами. Утім, у сьомому геймі Соррібес-Тормо оформила ще один брейк.

Зі стратегічною перевагою іспанська тенісистка розвинула успіх. Вона швидко взяла гейм на власній подачі та націлилася на брейк у наступному. Світоліна зуміла відбити першу спробу опонентки набрати вирішальне очко, але з другим викликом не впоралася.

Зате українка класно стартувала в другому сеті. З двома брейками вона до середини партії повела 4:1. Що трапилося далі – загадка. Світоліна змогла додати до свого активу лише один пункт. Натомість Соррібес-Тормо набрала аж 6 очок (3 брейки) та з третьої спроби дотиснула вітчизняну тенісистку.

У наступному раунді господарка кортів зустрінеться з білорускою Вікторією Азаренко. Вона розібралася з німкенею Марією у двох сетах. Загальний призовий фонд Madrid Open склав понад 8,7 млн доларів.