Украинка Ястремская с волевой победы стартовала на Madrid Open

Mutua Madrid Open 2-й раунд

Аранго – Ястремская – 1:2 (6:0, 5:7, 4:6)

В стартовом сете борьбы не вышло. Колумбийская теннисистка закрыла партию всего за 24 минуты и повесила "баранку" Ястремской. Украинка так и не смогла размочить счет, а один из геймов на собственной подаче вообще проиграла "под ноль".

Реабилитировалась Ястремская во втором сете. После ровного дебюта отечественная теннисистка завладела инициативой. С двумя брейками против одного она повела 5:2, но Аранго сумела возвратиться в игру (5:5). Началась игра нервов, с какой победительницей вышла Ястремская.

Зато решающая партия стала сетом брейков. Из шести первых геймов пять завершились в пользу принимающей подачи теннисистки. Лидером из этого отрезка вышла украинка. Ястремская лучше выглядела на финальных розыгрышах и одержала победу.

В следующем круге украинская теннисистка встретится с победительницей противостояния Гауфф – Рус. Американка и нидерландка выйдут на корт в четверг позже. Общий призовой фонд Madrid Open составил более 8,7 млн долларов.