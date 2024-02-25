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Українка Стародубцева пробилася у фінал кваліфікації Остіна

Остін, Неділя 25 лютого 2024 10:58
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Українка Стародубцева пробилася у фінал кваліфікації Остіна Фото: Юлія Стародубцева за крок від основної сітки турніру серії WTA 250 (odusports.com)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Юлія Стародубцева переграла іспанку Ірене Бурільйо Ескоріуелу в першому кваліфікаційному раунді ATX Open в американському Остіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ATX Open, кваліфікація, 1-й раунд

Стародубцева – Бурільйо Ескоріуела – 2:1 (6:1, 6:7, 6:4)

У першій партії 24-річна українка зіграла надупевнено. Вона дозволила суперниці взяти лише один гейм. Натомість сама Стародубцева оформила три брейки та закрила сет усього за 27 хвилин.

А ось друга партія ледь не обернулася повним фіаско. Бурільйо Ескоріуела взяла п'ять (!) геймів поспіль зі старту та вже готувалася подавати на сет. Аж тут неймовірний камбек організувала українська тенісистка. Вона теж набрала п'ять пунктів і згодом перевела партію у тай-брейк.

У додатковому геймі удача відвернулася від Стародубцевої, тож довелося грати вирішальний сет. Тут українка оформила брейки в третьому та сьомому геймах. Іспанка зуміла відповісти лише одного разу, тож поступилася після 2,5 годин спротиву.

Тепер Стародубцева позмагається за путівку в основну сітку Остіна. У фіналі кваліфікації вона зустрінеться з чешкою Терезою Мартінцовою. Поєдинок запланований на вечір неділі, 25 лютого.

До слова, раніше Світоліна втрималася в топ-20 рейтингу Жіночої тенісної асоціації.

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