Українка Стародубцева пробилася у фінал кваліфікації Остіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

ATX Open, кваліфікація, 1-й раунд

Стародубцева – Бурільйо Ескоріуела – 2:1 (6:1, 6:7, 6:4)

У першій партії 24-річна українка зіграла надупевнено. Вона дозволила суперниці взяти лише один гейм. Натомість сама Стародубцева оформила три брейки та закрила сет усього за 27 хвилин.

А ось друга партія ледь не обернулася повним фіаско. Бурільйо Ескоріуела взяла п'ять (!) геймів поспіль зі старту та вже готувалася подавати на сет. Аж тут неймовірний камбек організувала українська тенісистка. Вона теж набрала п'ять пунктів і згодом перевела партію у тай-брейк.

У додатковому геймі удача відвернулася від Стародубцевої, тож довелося грати вирішальний сет. Тут українка оформила брейки в третьому та сьомому геймах. Іспанка зуміла відповісти лише одного разу, тож поступилася після 2,5 годин спротиву.

Тепер Стародубцева позмагається за путівку в основну сітку Остіна. У фіналі кваліфікації вона зустрінеться з чешкою Терезою Мартінцовою. Поєдинок запланований на вечір неділі, 25 лютого.