Украинка Стародубцева пробилась в финал квалификации Остина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

ATX Open, квалификация, 1-й раунд

Стародубцева – Бурильо Эскориуэла – 2:1 (6:1, 6:7, 6:4)

В первой партии 24-летняя украинка сыграла сверхуверенно. Она позволила сопернице взять всего один гейм. Сама Стародубцева оформила три брейка и закрыла сет всего за 27 минут.

А вот вторая партия едва не обернулась полным фиаско. Бурильо Эскориуэла взяла пять (!) геймов подряд со старта и уже готовилась подавать на сет. Тут невероятный камбэк организовала украинская теннисистка. Она тоже набрала пять пунктов и впоследствии перевела партию в тай-брейк.

В дополнительном гейме удача отвернулась от Стародубцевой, так что пришлось играть решающий сет. Здесь украинка оформила брейки в третьем и седьмом геймах. Испанка сумела ответить лишь однажды, так что уступила после 2,5 часов сопротивления.

Теперь Стародубцева сразится за путевку в основную сетку Остина. В финале квалификации она встретится с чешкой Терезой Мартинцовой. Поединок намечен на вечер воскресенья, 25 февраля.