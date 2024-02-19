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Світоліна зберегла місце в топ-20 світового рейтингу, Цуренко показала помірний прогрес

Київ, Понеділок 19 лютого 2024 11:55
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Світоліна зберегла місце в топ-20 світового рейтингу, Цуренко показала помірний прогрес Фото: Еліна Світоліна залишається найкращою серед українок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Еліна Світоліна зберегла статус національної першої ракетки, а чотири її співвітчизниці втрималися в першій півсотні класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

29-річна титулована спортсменка залишається на 20-й сходинці планетарного рейтингу. До свого активу вона записала 2212 залікових пунктів.

Висот Світоліної намагаються досягнути ще кілька українок. Даяна Ястремська, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко купчасто розташувалися на межі третьої та четвертої десяток рейтингу WTA. Перші троє втратили позиції впродовж тижня, а от досвідчена Цуренко пішла вгору на три позиції.

А ось у другій сотні класифікації Юлія Стародубцева обійшла Дарія Снігур. Тепер вона посідає 135-те місце. Трохи втратили також Катаріна Завацька та Катерина Байндль.

У першій десятці рейтингу WTA відбулися мінімальні зміни. Першою ракеткою світу зосталася Іга Свьонтек. Полька доволі впевнено випереджає Аріну Сабаленко з Білорусі та американку Корі Гауфф. Латвійська тенісистка Єлена Остапенко злетіла на 9-те місце.

Світоліна зберегла місце в топ-20 світового рейтингу, Цуренко показала помірний прогрес

До слова, румунка Халеп подала позов на виробника харчових добавок через дискваліфікацію за допінг.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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