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Українка Спартц, яка голосувала проти допомоги Україні, програє вибори до Конгресу США

05:41 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: Вікторія Спартц, конгресвумен США (Getty Images)

Республіканка Вікторія Спартц, яка голосувала проти пакета допомоги Україні, програє вибори до Палати представників США. Після підрахунку понад 95% голосів її випереджає демократ Джей Ді Форд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані The Washington Post.

Спартц представляла в Палаті представників 5-й виборчий округ штату Індіана. Після підрахунку понад 95% голосів Форд набирав близько 51%, а Спартц - близько 48%.

Вікторія Спартц (дівоче прізвище Кульгейко) народилася у 1978 році в Носівці на Чернігівщині. У 2000 році вона переїхала до США, вийшла заміж за уродженця Індіани й отримала американське громадянство.

Працювала у фінансовій сфері, викладала в Університеті Індіани та була сенаторкою штату. У 2020 році Спартц обрали до Конгресу від Республіканської партії як прихильницю Трампа.

Спартц неодноразово опинялася в центрі скандалів через заяви щодо України. У квітні 2025 року конгресвумен заявила, що Київ нібито має змиритися з втратою частини територій, інакше ризикує втратити й решту. Її інтерв'ю обурило українську владу.

"На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і буде українською", - відповів тоді речник МЗС Георгій Тихий.

У квітні 2024 року вона не підтримала пакет військової та фінансової допомоги Україні на близько 61 млрд доларів. Свою позицію Спартц пояснювала потребою посилити контроль за використанням американських коштів і більшою увагою до безпеки кордонів США.

Раніше, у липні 2022 року, Спартц надіслала офіційний лист тодішньому президенту США Джо Байдену. У ньому вона закликала перевірити можливі «зв'язки» з Росією тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. У МЗС України назвали цю заяву маніпуляцією.

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