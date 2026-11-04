Українка Спартц, яка голосувала проти допомоги Україні, програє вибори до Конгресу США

Спартц неодноразово опинялася в центрі скандалів через заяви щодо України. У квітні 2025 року конгресвумен заявила, що Київ нібито має змиритися з втратою частини територій, інакше ризикує втратити й решту. Її інтерв'ю обурило українську владу.

"На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і буде українською", - відповів тоді речник МЗС Георгій Тихий.

У квітні 2024 року вона не підтримала пакет військової та фінансової допомоги Україні на близько 61 млрд доларів. Свою позицію Спартц пояснювала потребою посилити контроль за використанням американських коштів і більшою увагою до безпеки кордонів США.

Раніше, у липні 2022 року, Спартц надіслала офіційний лист тодішньому президенту США Джо Байдену. У ньому вона закликала перевірити можливі «зв'язки» з Росією тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. У МЗС України назвали цю заяву маніпуляцією.