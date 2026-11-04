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Украинка Спартц, голосовавшая против помощи Украине, проигрывает выборы в Конгресс США

05:41 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: Виктория Спартц, конгрессвумен США (Getty Images)

Республиканка Виктория Спартц, голосовавшая против пакета помощи Украине, проигрывает выборы в Палату представителей США. После подсчета более 95% голосов ее опережает демократ Джей Ди Форд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные The Washington Post.

Спартц представляла в Палате представителей 5-й избирательный округ штата Индиана. После подсчета более 95% голосов Форд набирал около 51%, а Спартц - около 48%.

Виктория Спартц (девичья фамилия Кульгейко) родилась в 1978 году в Носовке Черниговской области. В 2000 году она переехала в США, вышла замуж за уроженца Индианы и получила американское гражданство.

Работала в финансовой сфере, преподавала в Университете Индианы и была сенатором штата. В 2020 году Спартц избрали в Конгресс от Республиканской партии как сторонницу Трампа.

Спартц неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за заявлений по Украине. В апреле 2025 года конгрессвумен заявила, что Киев якобы должен смириться с потерей части территорий, в противном случае рискует потерять и остальные. Ее интервью возмутило украинские власти.

"В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и будет украинская", - ответил тогда спикер МИД Георгий Тихий.

В апреле 2024 года она не поддержала пакет военной и финансовой помощи Украине около 61 млрд долларов. Свою позицию Спартц объясняла необходимостью усилить контроль над использованием американских средств и большим вниманием к безопасности границ США.

Ранее, в июле 2022 года, Спартц направила официальное письмо тогдашнему президенту США Джо Байдену. В нем она призвала проверить возможные "связи" с Россией тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В МИД Украины назвали это заявление манипуляцией.

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