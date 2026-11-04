Украинка Спартц, голосовавшая против помощи Украине, проигрывает выборы в Конгресс США

Спартц представляла в Палате представителей 5-й избирательный округ штата Индиана. После подсчета более 95% голосов Форд набирал около 51%, а Спартц - около 48%.

Виктория Спартц (девичья фамилия Кульгейко) родилась в 1978 году в Носовке Черниговской области. В 2000 году она переехала в США, вышла замуж за уроженца Индианы и получила американское гражданство.

Работала в финансовой сфере, преподавала в Университете Индианы и была сенатором штата. В 2020 году Спартц избрали в Конгресс от Республиканской партии как сторонницу Трампа.