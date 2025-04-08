Інтерв’ю скандальної Спартц викликало обурення у Києві: що каже МЗС

Конгресвумен США українського походження Вікторія Спартц заявила, що України нібито повинна "змиритись" з втратою своїх територій. Зокрема пригрозила "втратою решти територій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спартц в інтерв'ю The Telegraph.

Заява Спартц

В інтерв'ю Спартц заявила, що Україна нібито повинна "змиритись з передачею територій (тимчасово окупованих, - ред.) Росії".

"Я просто не розумію, як вони (українці, - ред.) можуть мати право вимагати збереження землі. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа", - додала вона.

У тому ж числі вона закликала українців проголосувати проти чинного президента Володимира Зеленського під час майбутніх виборів, оскільки "якщо вони його оберуть, вони втратять решту країни".

"Гостра на язик конгресвумен вже не вперше виступає проти керівництва України... Попри те, що перші 22 роки свого життя пані Спартц провела в Україні, вона вважає себе насамперед громадянкою США", - пише The Telegrapgh.

Реакція МЗС України

Коментуючи заяви Спартц, Тихий заявив, що на відмінну від неї, тимчасово окуповані території залишаються українськими.

"На відміну від Вікторії, вся наша земля завжди була і буде українською", - заявив речник МЗС.