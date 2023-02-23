Українка Новосад здобула "бронзу" чемпіонату світу з фристайлу

29-річна фристайлістка фінішувала третьою у перших індивідуальних стартах ЧС-2023. Раніше вона здобула бронзову медаль у командних змаганнях.

Новосад завершила фінал із результатом 82,84 бали. Рівно на пункт вона відстала від австралійки Даніель Скотт. Переможницею же стала китаянка Кун Фаньюй. Її підсумковий результат – 85,30 балів. Ще одна українка – Ольга Полюк – фінішувала на 9-й сходинці.

Для Новосад ця нагорода стала першою на світових першостях. Досі найкращим результатом фристайлістки залишалося 10-те місце на ЧС-2015 в Австрії. На Олімпіаді-2014 в Сочі рівнянка була лише 16-ю.

У нинішньому сезоні Новосад завоювала дві нагороди на двох етапах Кубка світу в канадському Ле-Реле. Обидві здобуті медалі українки – бронзові. У минулому сезоні вона виграла етап у Фінляндії.