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Українка Новосад здобула "бронзу" чемпіонату світу з фристайлу

Фото: Анастасія Новосад (крайня ліворуч) виграла другу медаль ЧС-2023 (facebook.com/fisfreestyle)
Автор: Антон Федорців

Сходженням української спортсменки Анастасії Новосад на подіум завершився фінал у лижній акробатиці на чемпіонаті світу з фристайлу та сноуборду-2023 у грузинському Бакуріані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

29-річна фристайлістка фінішувала третьою у перших індивідуальних стартах ЧС-2023. Раніше вона здобула бронзову медаль у командних змаганнях.

Новосад завершила фінал із результатом 82,84 бали. Рівно на пункт вона відстала від австралійки Даніель Скотт. Переможницею же стала китаянка Кун Фаньюй. Її підсумковий результат – 85,30 балів. Ще одна українка – Ольга Полюк – фінішувала на 9-й сходинці.

Для Новосад ця нагорода стала першою на світових першостях. Досі найкращим результатом фристайлістки залишалося 10-те місце на ЧС-2015 в Австрії. На Олімпіаді-2014 в Сочі рівнянка була лише 16-ю.

У нинішньому сезоні Новосад завоювала дві нагороди на двох етапах Кубка світу в канадському Ле-Реле. Обидві здобуті медалі українки – бронзові. У минулому сезоні вона виграла етап у Фінляндії.

До слова, олімпійський чемпіон Абраменко вилетів до кінця сезону через операцію на коліні.

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