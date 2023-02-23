Украинка Новосад завоевала "бронзу" чемпионата мира по фристайлу

29-летняя фристайлистка финишировала третьей в первых индивидуальных стартах ЧМ-2023. Ранее она завоевала бронзовую медаль в командных соревнованиях.

Новосад завершила финал с результатом 82,84 балла. Ровно на пункт она отстала от австралийки Даниэль Скотт. Победительницей же стала китаянка Кун Фаньюй. Ее итоговый результат – 85,30 балла. Еще одна украинка – Ольга Полюк – финишировала на 9-й строчке.

Для Новосада эта награда стала первой на мировых первенствах. До сих пор лучшим результатом фристайлистки оставалось 10-е место на ЧМ-2015 в Австрии. На Олимпиаде-2014 в Сочи ровенчанка была лишь 16-й.

В нынешнем сезоне Новосад завоевала две награды на двух этапах Кубка мира в канадском Ле-Реле. Обе медали украинки – бронзовые. В прошлом сезоне она выиграла этап в Финляндии.