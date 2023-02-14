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Українка намагалась вивезти за кордон 17 кілограмів наркотиків (відео)

Фото: українка намагалась вивезти за кордон 17 кг наркотиків (t.me/DPSUkr)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 лютого, на кордоні зупинили жінку, яка намагалась в авто вивезти 17 кілограмів наркотичних речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними ДПСУ, заборонені речовини виявили під час перевірки авто на пропускному пункті "Устилуг-Зосин" Волинської області.

Попередньо, жінка перевозила мефедрон, який був утрамбований в поліетиленові пакети та схований у днищі автівки.

Фото: українка намагалась вивезти за кордон 17 кг наркотиків (t.me/DPSUkr)

"Всього прикордонники разом з митниками та СБУ дістали 34 таких пакунки. Авто вилучили, а знахідку направили на експертизу", - заявили в прикордонній службі.

Слідчі дії наразі тривають, проте у разі підтвердження того, що в пакунках були саме наркотичні засоби, жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Запоріжжі працівники Державного бюро розслідувань виявили масштабне виробництво наркотичних засобів з соломки опійного маку.

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