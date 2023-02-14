Українка намагалась вивезти за кордон 17 кілограмів наркотиків (відео)

За даними ДПСУ, заборонені речовини виявили під час перевірки авто на пропускному пункті "Устилуг-Зосин" Волинської області.

Попередньо, жінка перевозила мефедрон, який був утрамбований в поліетиленові пакети та схований у днищі автівки.

Фото: українка намагалась вивезти за кордон 17 кг наркотиків (t.me/DPSUkr)

"Всього прикордонники разом з митниками та СБУ дістали 34 таких пакунки. Авто вилучили, а знахідку направили на експертизу", - заявили в прикордонній службі.

Слідчі дії наразі тривають, проте у разі підтвердження того, що в пакунках були саме наркотичні засоби, жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.