Украинка пыталась вывезти за границу 17 килограммов наркотиков (видео)

Сегодня, 14 февраля, на границе остановили женщину, пытавшуюся в авто вывезти 17 килограммов наркотических веществ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
По данным ГПСУ, запрещенные вещества обнаружили во время проверки авто на пропускном пункте "Устилуг-Зосин" Волынской области.
Предварительно женщина перевозила мефедрон, который был утрамбован в полиэтиленовые пакеты и спрятан в днища автомобиля.
"Всего пограничники вместе с таможенниками и СБУ получили 34 таких свертка. Авто изъяли, а находку направили на экспертизу", - заявили в пограничной службе.
Следственные действия продолжаются, однако в случае подтверждения того, что в пакетах были именно наркотические средства, женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Запорожье работники Государственного бюро расследований обнаружили масштабное производство наркотических средств из соломки опийного мака.
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