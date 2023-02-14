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Украинка пыталась вывезти за границу 17 килограммов наркотиков (видео)

Фото: украинка пыталась вывезти за границу 17 кг наркотиков (t.me/DPSUkr)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 февраля, на границе остановили женщину, пытавшуюся в авто вывезти 17 килограммов наркотических веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным ГПСУ, запрещенные вещества обнаружили во время проверки авто на пропускном пункте "Устилуг-Зосин" Волынской области.

Предварительно женщина перевозила мефедрон, который был утрамбован в полиэтиленовые пакеты и спрятан в днища автомобиля.

Фото: украинка пыталась вывезти за границу 17 кг наркотиков (t.me/DPSUkr)

"Всего пограничники вместе с таможенниками и СБУ получили 34 таких свертка. Авто изъяли, а находку направили на экспертизу", - заявили в пограничной службе.

Следственные действия продолжаются, однако в случае подтверждения того, что в пакетах были именно наркотические средства, женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье работники Государственного бюро расследований обнаружили масштабное производство наркотических средств из соломки опийного мака.

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Государственная пограничная служба