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Українка Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту

Фото: українська стрибунка Ярослава Магучіх (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту. З першої спроби вона взяла висоту - 2.10 метра, що стало вперше в історії жіночих стрибків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Світовий рекорд Магучіх підкорився на етапі Діамантової ліги в Парижі. Подолати його українка змогла після того, як здобула перемогу у змаганнях з австралійкою Ніколою Оліслагерс і єдиною взяла планку 2.03 метри.

Після того, як Ярослава Магучіх взяла планку 2.03 метри, українка встановила рекорди два рази поспіль. Зокрема:

  • спершу взяла висоту 2.07 (з другої спроби), оновивши особистий рекорд зі стрибків у висоту;
  • потім з першої ж спроби взяла висоту 2.10 метра і встановила новий світовий рекорд

Таким чином, українка стала першою, хто побив світовий рекорд Стефки Костадінової, який тримався впродовж 37 років. У 1987 болгарка взяла висоту у 2.09 метри.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи з футболу (Євро-2024) визначилися всі учасники півфіналу турніру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що збірна України з волейболу програла Єгипту в битві за третє місце Кубка претендентів-2024.

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