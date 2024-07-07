Українка Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту. З першої спроби вона взяла висоту - 2.10 метра, що стало вперше в історії жіночих стрибків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Світовий рекорд Магучіх підкорився на етапі Діамантової ліги в Парижі. Подолати його українка змогла після того, як здобула перемогу у змаганнях з австралійкою Ніколою Оліслагерс і єдиною взяла планку 2.03 метри.
Після того, як Ярослава Магучіх взяла планку 2.03 метри, українка встановила рекорди два рази поспіль. Зокрема:
Таким чином, українка стала першою, хто побив світовий рекорд Стефки Костадінової, який тримався впродовж 37 років. У 1987 болгарка взяла висоту у 2.09 метри.
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