Волейбольна збірна України драматично програла Єгипту "бронзу" Кубка претендентів

Національна команда України з волейболу поступилася збірній Єгипту в битві за третє місце Кубка претендентів-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Кубок претендентів, 1/4 фіналу

Єгипет – Україна – 3:2 (21:25, 25:20, 20:25, 25:17, 15:13)

Після рівного дебюту "синьо-жовті" пішли у відрив зі середини першого сету. На піку перевага збірної України склала 7 пунктів. Цей відрив забезпечив підопічним Рауля Лосано більш-менш спокійну кінцівку відрізку та рахунок 1:0 на користь вітчизняних волейболістів.

Наступні дві партії промайнули за схожим сценарієм і навіть завершилися з однаковим рахунком – 25:20. Щоправда, в першому випадку гору взяли єгиптяни, а в другому – "синьо-жовті". Однак, "фараони" лідирували фактично впродовж усього сету. Натомість Україна була успішнішою в ендшпілі партії.

Далі збірна Єгипту заволоділа ініціативою. Упродовж четвертого сету африканці методично збільшували власну перевагу. Пік відриву "фараонів" – 10 пунктів. Українська команда спромоглася скоротити відставання лише на два пункти.

Вирішальна п'ята партія стала справжньою драмою. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки. Зокрема, безпосередньо перед фінішем цифри на табло були рівними (12:12). У вирішальних розіграшах "синьо-жовті" взяли лише одне очко, а от єгипетські волейболісти виграли три та завоювали бронзові нагороди турніру.