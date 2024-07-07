Украинка Магучих установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту

Мировой рекорд Магучих покорился на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Преодолеть его украинка смогла после того, как одержала победу в соревнованиях с австралийкой Николой Олислагерс и единственной взяла планку 2,03 метра.

После того, как Ярослава Магучих взяла планку 2.03 метра, украинка установила рекорды два раза подряд. В частности:

сначала взяла высоту 2.07 (со второй попытки), обновив личный рекорд по прыжкам в высоту;

потом с первой же попытки взяла высоту 2.10 метра и установила новый мировой рекорд

Таким образом, украинка стала первой, кто побил мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался 37 лет. В 1987 году болгарка взяла высоту в 2.09 метра.