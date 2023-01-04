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Українка Костюк на шляху в чвертьфінал Аделаїди вибила тріумфаторку Вімблдона-2022

Фото: Марта Костюк пройшла чотирьох суперниць в Австралії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Несподіваною перемогою Марти Костюк над казашкою Єленою Рибакіною завершився матч 1/8 фіналу престижного тенісного турніру в австралійській Аделаїді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Adelaide International, 1/8 фіналу

Костюк – Рибакіна – 2:1 (6:7, 6:2, 6:3)

Розпочали суперниці консервативно. Костюк і Рибакіна в стартовому сеті, хай деколи зі скрипом, але брали свої подачі та довели справу до тай-брейку. Там українка нав'язати конкуренцію представниці топ-25 рейтингу WTA не зуміла, надавши тій можливість реалізувати сет-пойнт із другої спроби.

Зате другу партію Костюк розпочала надупевнено. З брейком вона повела (3:0), а потім після тривалого розіграшу схилила на власну користь ключовий у сеті п'ятий гейм. Тут 20-річній українці вдалося відіграти брейк-пойнт, а згодом вона закрила партію зі ще одною взятою подачею Рибакіної.

На старті вирішального сету Костюк дозволила собі трохи самовпевненості. Але представниця Казахстану брейком швидко повернула киянку на землю. На свою ж помилку друга ракетка України відреагувала найправильніше – миттєво оформила зворотний брейк, узяла свою подачу, а потім ще раз виграла гейм на подачі Рибакіної (3:1).

Здобувши стратегічну перевагу, Костюк зіграла зріло – зосередилася на своїй грі та холоднокровно довела сет, а з ним і матч, до перемоги. У наступному раунді українська тенісистка зустрінеться з переможницею протистояння туніски Жабер і Кристі з Румунії.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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ТеннисМарта Костюк