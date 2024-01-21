UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українка Костюк публічно принизила тенісистку з РФ відмовою від спільного фото: відео

Фото: Марта Костюк пробилася в чвертьфінал Australian Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк перед 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії проігнорувала традиційний ритуал із фотографуванням суперниць. Киянка не захотіла стояти поруч із нейтральною росіянкою Марією Тімофєєвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Tennis.

Показовий епізод трапився перед стартом поєдинку 4-го кола Australian Open. Українка відмовилася від спільної світлини з уродженкою Москви.

На передматчевому інструктажі Костюк повідомила судді Мар'яні Вельовіч, що не робитиме фото з Тімофєєвою. Сербська арбітриня спокійно відреагувала на позицію української тенісистки. Зрештою, Костюк і Тімофєєва окремо сфотографувалися з дівчинкою, яка проводила жеребкування.

Показовий "прочухан" для представниці країни-агресорки з нейтральним статусом не минув даремно. Українка впевнено розібралася з Тімофєєвою в двох сетах, віддавши всього три гейми (6:2, 6:1). У першому в житті чвертьфіналі мейджора Костюк зустрінеться з американкою Гауфф (23 січня).

 

 

До слова, напередодні Ястремська вибила американку Наварро на шляху в 1/8 фіналу мейджора.

Нагадаємо, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Australian OpenТеннисМарта Костюк