Украинка Костюк публично унизила теннисистку из РФ отказом от общего фото: видео

Показательный эпизод случился перед стартом поединка 4-го круга Australian Open. Украинка отказалась от общей фотографии с уроженкой Москвы.

На предматчевом инструктаже Костюк сообщила судье Марьяне Велевич, что не будет делать фото с Тимофеевой. Арбитр из Сербии спокойно отреагировала на позицию украинской теннисистки. В конце концов Костюк и Тимофеева отдельно сфотографировались с девочкой, проводившей жеребьевку.

Показательная "порка" для представительницы страны-агрессора с нейтральным статусом не прошел зря. Украинка уверенно разобралась с Тимофеевой в двух сетах, отдав всего три гейма (6:2, 6:1). В первом в жизни четвертьфинале мэйджора Костюк встретится с американкой Гауфф (23 января).