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Украинка Костюк публично унизила теннисистку из РФ отказом от общего фото: видео

Фото: Марта Костюк пробилась в четвертьфинал Australian Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк перед 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии проигнорировала традиционный ритуал с фотографированием соперниц. Киевлянка не захотела стоять рядом с нейтральной россиянкой Марией Тимофеевой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ukrainian Tennis.

Показательный эпизод случился перед стартом поединка 4-го круга Australian Open. Украинка отказалась от общей фотографии с уроженкой Москвы.

На предматчевом инструктаже Костюк сообщила судье Марьяне Велевич, что не будет делать фото с Тимофеевой. Арбитр из Сербии спокойно отреагировала на позицию украинской теннисистки. В конце концов Костюк и Тимофеева отдельно сфотографировались с девочкой, проводившей жеребьевку.

Показательная "порка" для представительницы страны-агрессора с нейтральным статусом не прошел зря. Украинка уверенно разобралась с Тимофеевой в двух сетах, отдав всего три гейма (6:2, 6:1). В первом в жизни четвертьфинале мэйджора Костюк встретится с американкой Гауфф (23 января).

 

 

К слову, накануне Ястремская выбила американку Наварро по пути в 1/8 финала мэйджора.

Напомним, ранее вспомнили самые значительные выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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Australian OpenТеннисМарта Костюк