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Українка Костюк публічно принизила тенісистку з РФ відмовою від спільного фото: відео

Мельбурн, Неділя 21 січня 2024 11:08
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Українка Костюк публічно принизила тенісистку з РФ відмовою від спільного фото: відео Фото: Марта Костюк пробилася в чвертьфінал Australian Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Марта Костюк перед 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії проігнорувала традиційний ритуал із фотографуванням суперниць. Киянка не захотіла стояти поруч із нейтральною росіянкою Марією Тімофєєвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrainian Tennis.

Показовий епізод трапився перед стартом поєдинку 4-го кола Australian Open. Українка відмовилася від спільної світлини з уродженкою Москви.

На передматчевому інструктажі Костюк повідомила судді Мар'яні Вельовіч, що не робитиме фото з Тімофєєвою. Сербська арбітриня спокійно відреагувала на позицію української тенісистки. Зрештою, Костюк і Тімофєєва окремо сфотографувалися з дівчинкою, яка проводила жеребкування.

Показовий "прочухан" для представниці країни-агресорки з нейтральним статусом не минув даремно. Українка впевнено розібралася з Тімофєєвою в двох сетах, віддавши всього три гейми (6:2, 6:1). У першому в житті чвертьфіналі мейджора Костюк зустрінеться з американкою Гауфф (23 січня).

До слова, напередодні Ястремська вибила американку Наварро на шляху в 1/8 фіналу мейджора.

Нагадаємо, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

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Australian Open Теннис Марта Костюк
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