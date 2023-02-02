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Українка Костюк пробилася у чвертьфінал Thailand Open

Фото: Марта Костюк приєдналася до Лесі Цуренко в 1/4 фіналу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перемогою у двох сетах завершився для Марти Костюк матч 1/8 фіналу тенісного турніру в тайському Хуахіні проти Нао Хібіно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Thailand Open, 1/8 фіналу, жінки

Хібіно – Костюк – 0:2 (3:6, 6:7)

У дебюті суперниці діяли на рівних. Навіть коли українка оформила брейк у четвертому геймі, японська тенісистка відразу ж відповіла зворотним. Вирішальний крок до перемоги в сеті Костюк зробила у восьмому геймі, коли ззовні легко взяла подачу Хібіно. А далі закрила партію на власній.

Другий сет вийшов конкурентнішим. Розпочали опонентки з обміну брейками, але українка ще раз взяла подачу суперниці з Японії в третьому геймі. З боями Костюк і Хібіно рухалися далі, набираючи очки на власних подачах. За рахунку 5:3 на користь 20-річної киянки вона не реалізувала два матч-пойнти.

Далі більше. Українська тенісистка відразу ж програла гейм на власній подачі та дозволила японці зрівняти рахунок. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Тут суперниці йшли нога в ногу, але Костюк зуміла схилити Фортуну на свій бік (9:7) і завоювала путівку в чвертьфінал.

Там молода українка чекатиме на переможницю пари Андреєску – Захарова. Румунка з канадським паспортом у Хуахіні отримала перший номер посіву. Натомість російській тенісистці з другої сотні рейтингу WTA дісталася роль андердога.

До слова, напередодні Цуренко здолала росіянку Калінскую в боротьбі за чвертьфінал Хуахіна.

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Марта КостюкТеннис