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Цуренко вибила росіянку на шляху в чвертьфінал турніру в Таїланді

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Хуахін, Середа 01 лютого 2023 19:17
Цуренко вибила росіянку на шляху в чвертьфінал турніру в Таїланді Фото: Леся Цуренко вийшла в чвертьфінал Thailand Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Леся Цуренко здолала Анну Калінскую в 1/8 фіналу змагань у тайському Хуахіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Thailand Open, 1/8 фіналу, жінки

Калінская – Цуренко – 1:2 (0:6, 7:6, 4:6)

Досвідчена українка ідеально провела стартовий сет. Цуренко виграла партію, не віддавши російській тенісистці жодного гейму. Чудовий відсоток першої подачі (71%) дозволив 33-річній уродженці Рівненщини закрити сет усього за 27 хвилин.

Калінская покращила гру в другій партії. Утім, Цуренко могла здобути перемогу і в ній. Українська тенісистка в середині сету з трьома брейками створила гандикап (4:2). Але втримати перевагу не змогла – справа дійшла до тай-брейку. Там росіянка зіграла впевненіше (7:3) та зрівняла рахунок за партіями.

Вирішальний сет минув за схожим сценарієм. Проте, цього разу Цуренко свій запас не розгубила. Після обміну брейками до середини сету вона опинилася попереду (4:3). Далі українка зосередилася на своїх подачах і зуміла з першої спроби реалізувати матч-пойнт.

Суперниця Цуренко в 1/4 фіналу визначиться у четвер. 33-річна українська тенісистка зустрінеться або зі співвітчизницею Даяною Ястремською, або з німкенею Татьяною Марією. Ще одна українка – Марта Костюк – побореться за путівку в чвертьфінал із японкою Хібіно.

До слова, українка Калініна оновила особистий рекорд у рейтингу тенісисток-професіоналок.

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