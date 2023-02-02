Украинка Костюк пробилась в четвертьфинал Thailand Open

Thailand Open, 1/8 финала, женщины

Хибино – Костюк – 0:2 (3:6, 6:7)

В дебюте соперницы действовали на равных. Даже когда украинка оформила брейк в четвертом гейме, японская теннисистка сразу ответила обратным. Решающий шаг к победе в сете Костюк сделала в восьмом гейме, когда внешне легко взяла подачу Хибино. А дальше закрыла партию на собственной.

Второй сет получился более конкурентным. Начали оппоненты с обмена брейками, но украинка еще раз взяла подачу соперницы из Японии в третьем гейме. С боями Костюк и Хибино двигались дальше, набирая очки на своих подачах. При счете 5:3 в пользу 20-летней киевлянки она не реализовала два матча-пойнта.

Дальше больше. Украинская теннисистка сразу же проиграла гейм на собственной подаче и позволила японцам сравнять счет. В конце концов дело дошло до тай-брейка. Здесь соперницы шли нога в ногу, но Костюк сумела склонить Фортуну на свою сторону (9:7) и завоевала путевку в четвертьфинал.

Там молодая украинка будет ждать победительницу пары Андрееску – Захарова. Румынка с канадским паспортом в Хуахине получила первый номер посева. В свою очередь российской теннисистке из второй сотни рейтинга WTA досталась роль андердога.