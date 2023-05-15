Українка Калініна вийшла в чвертьфінал Italian Open-2023

Internazionali BNL d'Italia, 4-й раунд

Кіз – Калініна – 1:2 (6:2, 2:6, 4:6)

Дебют зустрічі за собою залишила американська тенісистка. Кіз із брейком упевнено повела (3:0) та контролювала темп гри до завершення першого сету. Схилити шальки терезів на власну користь вона зуміла всього за 34 хвилини, віддавши українці лише два гейми.

Зате друга партія подарувала глядачам дзеркальний сценарій. Калініна з двома брейками на початку сету вирвалася в лідери ще впевненіше (4:0). Лише за комфортної переваги уродженка Нової Каховки дозволила представниці США проявити себе. Кіз зуміла набрати два очки поспіль.

Утім, українська тенісистка миттєво відповіла зворотним брейком, а потім із другої спроби реалізувала сет-пойнт на власній подачі. Поєдинок перейшов у вирішальну партію. Уже там розгорнулася справжня битва, в якій поступатися не бажала ані Кіз, ані Калініна.

Розпочали вони з обміну брейками. Далі кожна набрала по балу на власних подачах. Поступово ініціативу захопила українка. Зі ще одним успіхом на подачі Кіз і відіграними брейк-пойнтами на своїй вона створила гандикап (4:2). Так Калініна отримала можливість зосередитися на подачах і холоднокровно довела матч до перемоги.

Суперниця українки в 1/4 фіналу визначиться пізніше. На путівку в чверьфінал претендують колумбійка Каміла Осоріо Серрано та бразилійка Майя Хаддад. Призовий фонд змагань склав майже 3,6 млн євро.