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Українка Цуренко програла першій ракетці світу в третьому колі Italian Open

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Рим, Неділя 14 травня 2023 15:45
Українка Цуренко програла першій ракетці світу в третьому колі Italian Open Фото: Леся Цуренко не створила перепон Ізі Свьонтек (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Нищівною поразкою для української тенісистки Лесі Цуренко завершилася зустріч із полькою Ігою Свьонтек у рамках 1/16 фіналу престижного турніру в Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Internazionali BNL d'Italia, 3-й раунд

Свьонтек – Цуренко – 2:0 (6:2, 6:0)

Досвідчена українка здивувала вдалою грою у дебюті. У першому геймі їй вдалося оформити брейк, а другий пункт вона набрала на власній подачі. Утім, Цуренко, вочевидь, сама не очікувала такої спритності від себе та швидко "посипалася".

Свьонтек невдовзі зрівняла рахунок, а потім оперативно закрила перший сет усього за 40 хвилин. Польська тенісистка оформила три брейки та з відсотком першої подачі на рівні 70% не залишила українці жодного шансу. Такий хід подій підкосив упевненість Цуренко.

У другому сеті боротьби на корті фактично вже не було. За якихось півгодини Свьонтек уже подавала на поєдинок, не віддавши 33-річній суперниці жодного гейму. З інтригою не склалося – полька з першої спроби закінчила гейм, сет і матч.

У наступному раунді перша ракетка планети зустрінеться з переможницею пари Векіч – Самсонова. Цьогорічний Italian Open Свьонтек проводить у статусі чинної чемпіонки турніру. Торік вона здолала у фіналі туніску Онс Жабер.

До слова, напередодні Калініна вийшла в 1/8 фіналу змагань у Римі.

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