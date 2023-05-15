Украинка Калинина вышла в четвертьфинал Italian Open-2023

Internazionali BNL d'Italia, 4-й раунд

Киз – Калинина – 1:2 (6:2, 2:6, 4:6)

Дебют встречи за собой покинула американская теннисистка. Киз с брейком уверенно повела (3:0) и контролировала темп игры до завершения первого сета. Склонить чашу весов в свою пользу она сумела всего за 34 минуты, отдав украинке лишь два гейма.

Зато вторая партия подарила зрителям зеркальный сценарий. Калинина с двумя брейками в начале сета вырвалась в лидеры еще более уверенно (4:0). Только при комфортном преимуществе уроженка Новой Каховки позволила представительнице США проявить себя. Киз сумела набрать два очка подряд.

Впрочем, украинская теннисистка мгновенно ответила обратным брейком, а затем со второй попытки реализовала сет-пойнт на собственной подаче. Поединок перешел в решающую партию. Уже там развернулось настоящее сражение, в котором уступать не желала ни Киз, ни Калинина.

Начали они с обмена брейками. Дальше каждая набрала по балу на собственных подачах. Постепенно инициативу захватила украинка. С еще одним успехом на подаче Киз и отыгранными брейк-пойнтами на своей она создала гандикап (4:2). Так Калинина получила возможность сосредоточиться на подачах и хладнокровно довела матч до победы.

Соперница украинки в 1/4 финала определится позже. На путевку в четвертьфинал претендуют колумбийка Камила Осорио Серрано и бразильянка Майя Хаддад. Призовой фонд соревнований составил почти 3,6 млн евро.