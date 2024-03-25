Українка Калініна вилетіла в 1/8 фіналу Miami Open

Miami Open, 4-й раунд, жінки

Путінцева – Калініна – 2:0 (6:4, 7:6)

Казахська тенісистка видала потужний старт. Вона взяла чотири гейми поспіль від початку зустрічі. Українка спробувала повернутися в гру – навіть оформила один брейк. Утім, лише змогла скоротити відставання до мінімуму. А в десятому геймі Путінцева закрила сет.

У другій партії Калініна спробувала реваншуватися. З брейком вона, здавалося, впевнено повела 4:1. Проте, в сьомому геймі представниця Казахстану змогла взяти очко на подачі вітчизняної тенісистки. Далі опонентки йшли нога в ногу – 4:4, 5:5, 6:6.

Справа дійшла до тай-брейку. Спершу невелика перевага була на боці Калініної. Вона впродовж тривалого часу вела в рахунку, але під завісу додаткового гейма поступилася в трьох розіграшах поспіль і завершила матч прикрою поразкою від Путінцевої.

У наступному раунді кривдниця українки зустрінеться з переможницею протистояння білоруски Азаренки та британки Бултер. Калініна була останньою представницею України в Маямі. Тепер провідні вітчизняні тенісистки продовжать сезон на інших турнірах.