Українка Калініна вибила шосту ракетку світу на шляху в півфінал Страсбурга

Українська тенісистка Ангеліна Калініна в трьох сетах переграла Маркету Вондроушову з Чехії у чвертьфіналу Internationaux de Strasbourg.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Internationaux de Strasbourg, 1/4 фіналу

Вондроушова – Калініна – 1:2 (7:5, 3:6, 2:6)

Зі старту 27-річна українка здивувала чотирма взятими геймами поспіль. Утім, Вондроушова не втратила концентрації та відповіла Калініній п'ятьма (!) набраними пунктами. Такий розворот подій додав упевненості чешці, тож вона зуміла дотиснути опонентку.

У другому сеті українська тенісистка розпочала заново. Вона взяла три очки зі старту, але цього разу не дозволила Вондроушовій вирівняти становище. Після обміну брейками в сьомому-восьмому геймах Калініна вийшла подавати на партію і з другої спроби реалізувала сетбол.

На активний старт українка поставила й у вирішальному сеті. Вона оформила два брейки в перших трьох геймах, а потім цілком реалізувала стратегічну перевагу. Два фінальних гейми Калініна взяла "під нуль" і сенсаційно відправила Вондроушову відпочивати.

У півфіналі українська тенісистка зустрінеться з американою Даніель Роуз Коллінз. Матч відбудеться у п'ятницю ввечері. У паралельному поєдинку стадії іншу фіналістку визначать американка Кіз і нейтральна росіянка Самсонова.