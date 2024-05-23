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"Ролан Гаррос-2024": Світоліна, Костюк та інші українки отримали перших суперниць

Париж, Четвер 23 травня 2024 22:48
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"Ролан Гаррос-2024": Світоліна, Костюк та інші українки отримали перших суперниць Фото: Еліна Світоліна торік дійшла до 1/4 фіналу French Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Провідні вітчизняні тенісистки на чолі з Еліною Світоліною дізналися перших опоненток у стартовому раунді Відкритого чемпіонату Франції 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розклад змагань.

П'ятірка найсильніших українок розпочне боротьбу за трофей зі стадії 1/64 фіналу. Другий цьогоріч мейджор розпочнеться 26 травня.

Перша ракетка України Світоліна отримала 15-й номер посіву. У першому колі змагань вона зустрінеться з екс-першою ракеткою світу Кароліною Плішковою з Чехії. Натомість досвідчена Леся Цуренко протистоятиме хорватці Донні Векіч.

Сенсація Australian Open Даяна Ястремська зустрінеться з австралійкою Айлою Томляновіч. Вона отримала вайлдкард від організаторів. Ангеліна Калініна схрестить ракетки з Камілою Осоріо Серрано з Колумбії. Суперниця ж Марти Костюк визначиться за підсумками кваліфікації.

Розклад матчів українських тенісисток в 1/64 фіналу French Open-2024:

  • Векіч – Цуренко, 26 травня, не раніше 12:00
  • Калініна – Осоріо Серрано, 26 травня, не раніше 12:00
  • Світоліна – Кар. Плішкова, 26 травня, не раніше 12:00
  • Томляновіч – Ястремська, 26 травня, не раніше 12:00
  • Костюк – переможниця кваліфікації, 26 травня, не раніше 12:00

Раніше "Ролан Гаррос" розкрив гонорарний фонд змагань цьогоріч. П'ятірка вітчизняних тенісисток заробить мінімум по 73 тисячі євро. Тріумфаторка ж одиночного розряду збагатиться на 2,4 млн у євровалюті.

До слова, раніше Світоліна встановила цікаве досягнення в протистояннях із нейтральними росіянками.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
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