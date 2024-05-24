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Украинка Калинина выбила шестую ракетку мира по пути в полуфинал Страсбурга

Страсбург, Пятница 24 мая 2024 14:18
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Украинка Калинина выбила шестую ракетку мира по пути в полуфинал Страсбурга Фото: Ангелина Калинина пробилась в 1/2 финала соревнований (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в трех сетах обыграла Маркету Вондроушову из Чехии в четвертьфинале Internationaux de Strasbourg.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internationaux de Strasbourg , 1/4 финала

Вондроушова – Калинина – 1:2 (7:5, 3:6, 2:6)

Со старта 27-летняя украинка удивила четырьмя взятыми геймами подряд. Тем не менее, Вондроушова не потеряла концентрации и ответила Калининой пятью (!) набранными пунктами. Такой разворот событий добавил уверенности чешке, и она сумела дожать оппонентку.

Во втором сете украинская теннисистка начала заново. Она взяла три очка со старта, но в этот раз не позволила Вондроушовой выровнять положение. После обмена брейками в седьмом-восьмом геймах Калинина вышла подавать на партию и со второй попытки реализовала сетбол.

На активный старт украинка поставила и в решающем сете. Она оформила два брейка в первых трех геймах, а затем полностью реализовала стратегическое преимущество. Два финальных гейма Калинина взяла "под ноль" и сенсационно отправила Вондроушову отдыхать.

В полуфинале украинская теннисистка встретится с американой Даниэль Роуз Коллинз. Матч состоится в пятницу вечером. В параллельном поединке стадии другую финалистку определят американка Киз и нейтральная россиянка Самсонова.

К слову, накануне Калинина и другие украинки получили соперниц в первом раунде French Open.

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