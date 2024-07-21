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Українка Калініна стартувала з перемоги в Празі

Прага, Неділя 21 липня 2024 20:13
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Українка Калініна стартувала з перемоги в Празі Фото: Ангеліна Калініна здобула перемогу на ґрунті (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна переграла господарку кортів Сару Бейлек у першому раунді Prague Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Prague Open, 1-й раунд

Бейлек – Калініна – 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

Юна чешка провалила дебют зустрічі. Калініна з двома брейками швидко створила гандикап (3:0), але Бейлек зуміла повернутися в гру. Згодом вона двічі взяла подачі українки та ледь не перевела сет у тай-брейк. Утім, Калініна таки дотиснула 18-річну опонентку.

У другій партії Бейлек непогано розпочали, повівши 2:0. Однак, українська тенісистка відповіла потужним відрізком. Вона взяла п'ять геймів поспіль і вийшла подавати на сет. Проте, господарка кортів зуміла відтермінувати поразку несподіваним брейком. А потім чешка взагалі зрівняла рахунок (5:5).

Зрештою, цього разу справа дійшла до тай-брейку. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки, зокрема Калініна не реалізувала матчбол. Зате Бейлек своїм шансом скористалася. Чеська тенісистка з першої спроби реалізувала сетбол і перевела матч у третю партію.

Утім, там боротьби не вийшло. Калініна перемогла в перших трьох геймах, а після невеликого перепочинку зі ще двома брейками вона закрила сет і матч. У наступному колі українка зустрінеться з француженкою Ельзою Жакемо.

До слова, раніше Калініна та п'ять українок потрапили в основну сітку Відкритого чемпіонату США.

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