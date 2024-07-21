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Украинка Калинина стартовала с победы в Праге

Прага, Воскресенье 21 июля 2024 20:13
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Украинка Калинина стартовала с победы в Праге Фото: Ангелина Калинина одержала победу на почве (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла хозяйку кортов Сару Бейлек в первом раунде Prague Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Prague Open, 1-й раунд

Бейлек – Калинина – 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

Юная чешка провалила дебют встречи. Калинина с двумя брейками быстро создала гандикап (3:0), но Бейлек сумела вернуться в игру. Впоследствии она дважды взяла подачи украинки и едва не перевела сет в тай-брейк. Впрочем, Калинина таки дожала 18-летнюю оппонентку.

Во второй партии Бейлек неплохо начали, ведя 2:0. Однако украинская теннисистка ответила мощным отрезком. Она взяла пять геймов подряд и вышла подавать на сет. Однако хозяйка кортов сумела отсрочить поражение неожиданным брейком. А потом чешка вообще сравняла счет (5:5).

В конце концов дело дошло до тай-брейка. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, в частности Калинина не реализовала матчбол. Зато Бейлек своим шансом воспользовалась. Чешская теннисистка с первой попытки реализовала сетбол и перевела матч в третью партию.

Впрочем, там борьбы не вышло. Калинина победила в первых трех геймах, а после небольшой передышки с еще двумя брейками она закрыла сет и матч. В следующем круге украинка встретится с француженкой Эльзой Жакемо.

К слову, ранее Калинина и пять украинок попали в основную сетку Открытого чемпионата США.

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