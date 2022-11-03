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Українка Калініна пробилася в чвертьфінал турніру в Британії

Фото: Ангеліна Калініна здобула непросту перемогу на Альбіоні (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Ангеліна Калініна здолала господарку кортів Фрею Крісті на шляху в 1/4 фіналу змагань у британському Шрусбері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

W100 Shrewsbury 2022, 1/8 фіналу

Калініна – Крісті – 2:1 (3:6, 6:4, 7:5)

Нижча за рейтингом британка несподівано різко стартувала. Із впевненою власною подачею і брейком вона на екваторі першого сету повела 4:1. 25-річна українка зуміла нав'язати боротьбу та навіть скоротила відрив до мінімуму. Однак, врятувати партію Калініна вже не змогла.

Натомість перша сіяна в Шрусбері реабілітувалася у другій партії. Вона вже не припускалася значних помилок і взяла всі свої подачі. А під завісу сету ще й оформила брейк і закрила партію на власну користь.

Тим не менше, вирішальний сет вийшов не менш конкурентним. У дебюті там Калініна з Крісті обмінялися брейками, а далі грали на рівних. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там іменитіша українська тенісистка все ж зуміла схилити шальки терезів до себе.

У наступному колі Калініна зустрінеться з переможницею пари Мелоуні – Дой. Остання стала фавориткою цього протистояння, оскільки замикає топ-150 рейтингу WTA. Її суперниця ж 500-та.

До слова, українка Людмила Кіченок невдало стартувала на WTA Finals у парному розряді.

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