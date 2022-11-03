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Украинка Калинина пробилась в четвертьфинал турнира в Британии

Фото: Ангелина Калинина одержала непростую победу на Альбионе (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина одолела хозяйку кортов Фрею Кристи на пути в 1/4 финала соревнований в британском Шрусбере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

W100 Shrewsbury 2022, 1/8 финала

Калинина – Кристи – 2:1 (3:6, 6:4, 7:5)

Ниже по рейтингу британка неожиданно резво стартовала. С уверенной собственной подачей и брейком она на экваторе первого сета повела 4:1. 25-летняя украинка смогла навязать борьбу и даже сократила отрыв к минимуму. Однако спасти партию Калинина уже не смогла.

В то же время первая сеяная в Шрусбери реабилитировалась во второй партии. Она уже не совершала значительных ошибок и взяла все свои подачи. А под занавес сета еще и оформила брейк, закрыв партию в свою пользу.

Тем не менее, решающий сет получился не менее конкурентным. В дебюте там Калинина с Кристи обменялись брейками, а дальше играли на равных. В конце концов дело дошло до тай-брейка. Там более знаменитая украинская теннисистка все же сумела склонить чашу весов к себе.

В следующем круге Калинина встретится с победительницей пары Мелоуни – Дой. Последняя выглядит фавориткой этого противостояния, поскольку замыкает топ-150 рейтинга WTA. Ее соперница же 500-я.

К слову, украинка Людмила Киченок неудачно стартовала на WTA Finals в парном разряде.

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Теннис