ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українка Калініна пробилася в чвертьфінал турніру в Британії

Новость на русском →
Шрусбері, Четвер 03 листопада 2022 15:33
Українка Калініна пробилася в чвертьфінал турніру в Британії Фото: Ангеліна Калініна здобула непросту перемогу на Альбіоні (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Ангеліна Калініна здолала господарку кортів Фрею Крісті на шляху в 1/4 фіналу змагань у британському Шрусбері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

W100 Shrewsbury 2022, 1/8 фіналу

Калініна – Крісті – 2:1 (3:6, 6:4, 7:5)

Нижча за рейтингом британка несподівано різко стартувала. Із впевненою власною подачею і брейком вона на екваторі першого сету повела 4:1. 25-річна українка зуміла нав'язати боротьбу та навіть скоротила відрив до мінімуму. Однак, врятувати партію Калініна вже не змогла.

Натомість перша сіяна в Шрусбері реабілітувалася у другій партії. Вона вже не припускалася значних помилок і взяла всі свої подачі. А під завісу сету ще й оформила брейк і закрила партію на власну користь.

Тим не менше, вирішальний сет вийшов не менш конкурентним. У дебюті там Калініна з Крісті обмінялися брейками, а далі грали на рівних. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там іменитіша українська тенісистка все ж зуміла схилити шальки терезів до себе.

У наступному колі Калініна зустрінеться з переможницею пари Мелоуні – Дой. Остання стала фавориткою цього протистояння, оскільки замикає топ-150 рейтингу WTA. Її суперниця ж 500-та.

До слова, українка Людмила Кіченок невдало стартувала на WTA Finals у парному розряді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України
Віталій НосачФотокорреспондент Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України