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Українка Калініна з перемоги стартувала на турнірі в Австрії

Фото: Ангеліна Калініна вийшла до 1/8 фіналу в Лінці (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Ангеліна Калініна подолала перше коло тенісного турніру в австрійському Лінці, перегравши американку Алісію Паркс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Upper Austria, 1/16 фіналу, жінки

Паркс – Калініна – 0:2 (2:6, 5:7)

Стартовий гейм вийшов неймовірно конкурентним. Американка відіграла 4 брейк-пойнти на власній подачі, але все ж не зупинила першу ракетку України. Калініна виграла і свою подачу, а згодом зі ще одним брейком відірвалася від суперниці (5:1). Зрештою, закрити сет українка зуміла за 48 хвилин.

З початком другої партії боротьба загострилася. Опонентки взяли по гейму на власних подачах, а потім обмінялися брейками. Далі американська та українська тенісистки йшли нога в ногу, допоки рахунок не став 5:5.

Тут свій хід і зробила Калініна. Вона з другої спроби реалізувала брейк-пойнт на подачі Паркс і відкрила собі шлях до перемоги. Відтягувати підсумковий успіх 25-річна українка не стала та в наступному ж геймі закрила сет, а з ним і матч.

У другому раунді Калініна зустрінеться з Анною-Леною Фрідзам. Німкеня у першому колі в двох сетах здолала Еррані з Італії. У грудні майбутні суперниці зустрілися в півфіналі турніру в Анже. Тоді сильнішою виявилася Фрідзам.

До слова, українка Цуренко повернулася до топ-100 світового рейтингу професіоналок.

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