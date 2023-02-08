Украинка Калинина с победы стартовала на турнире в Австрии

Upper Austria, 1/16 финала, женщины

Паркс – Калинина – 0:2 (2:6, 5:7)

Стартовый гейм получился невероятно конкурентным. Американка отыграла 4 брейк-пойнта на собственной подаче, но все же не остановила первую ракетку Украины. Калинина выиграла и свою подачу, и впоследствии с еще одним брейком оторвалась от соперницы (5:1). Наконец, закрыть сет украинка сумела через 48 минут.

С началом второй партии борьба обострилась. Оппонентки взяли по гейму на собственных подачах, а затем обменялись брейками. Далее американская и украинская теннисистки шли нога в ногу, пока счет не стал 5:5.

Здесь свой ход и совершила Калинина. Она со второй попытки реализовала брейк-пойнт на подаче Паркс и открыла себе путь к победе. Оттягивать итоговый успех 25-летняя украинка не стала и в следующем же гейме закрыла сет, а с ним и матч.

Во втором раунде Калинина встретится с Анной-Леной Фридзам. Немка в первом круге в двух сетах одолела Эррани из Италии. В декабре будущие соперницы встретились в полуфинале турнира в Анже. Тогда сильнее оказалась Фридзам.