Українка Калініна з перемоги розпочала тенісний турнір в Абу-Дабі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна в двох сетах розібралася з італійкою Лучією Бронцетті, а її співвітчизниця Леся Цуренко зазнала розгрому від нейтральної росіянки Людмили Самсонової у першому колі Abu Dhabi Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Mubadala Abu Dhabi Open, 1-й раунд, жінки

Калініна – Бронцетті – 2:0 (6:1, 7:6)

Цуренко – Самсонова – 0:2 (0:6, 1:6)

Калініна заволоділа ініціативою з перших хвилин. Із брейком вона швидко повела 3:0. Італійська тенісистка розмочила рахунок у четвертому геймі, але не більше. Українка взяла ще три гейми поспіль і закрила сет за півгодини.

Такий старт зіграв злий жарт із Калініною. Бронцетті потужно розпочала другу партію і зі взятим на подачі української тенісистки очком упевнено повела (3:0). Однак, Калініна спромоглася на камбек і згодом перевела сет у тай-брейк. Уже там її домінування сумнівів не викликало – 7:1.

Натомість Цуренко програла з усякого погляду. За два сети досвідчена українка зуміла набрати лише очко. У першій партії 34-річна тенісистка отримала "бублик" від Самсонової усього за 21 хвилину. До того ж, половину геймів вона програла "під нуль".

Трохи надії для українських фанатів з'явилося в дебюті другого сету. Хоч Цуренко й віддала перший гейм на власній подачі, але взяла наступний. Утім, розвитку цей локальний успіх не мав. Росіянка оформила ще два брейки та з другої спроби реалізувала матчбол.

У наступному колі Калініна матиме нагоду помститися за Цуренко. Поєдинок проти Самсонової запланований на 7 лютого. Загальний призовий фонд Abu Dhabi Open склав понад 900 тисяч доларів.