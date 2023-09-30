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Українка Байндль виграла кваліфікацію China Open

Фото: Катерина Байндль вибила екс-першу ракетку Бельгії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Катерина Байндль у двох сетах переграла бельгійку Яніну Вікмаєр і пробилася в основну сітку змагань у Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

China Open, кваліфікація, фінал

Байндль – Вікмаєр – 2:0 (6:3, 7:5)

 

Розпочали суперниці з несподіваного обміну брейками. Однак, далі зосередилися на власних подачах. Так тривало до восьмого гейму. За рахунку 4:3 на власну користь Байндль ззовні легко взяла подачу бельгійської тенісистки. А потім відразу ж закрила сет своєю.

Ще конкурентнішою виявилася друга партія. Суперниці йшли нога в ногу, знову поставивши на вдалу гру на власних подачах. Коли ж цифри на табло дійшли до 5:5, то почало здаватися, що тай-брейку не уникнути. Проте, українка була іншої думки.

У затяжному одинадцятому геймі Байндль із третьої спроби таки зуміла реалізувати брейк. Довшим став наступний, у якому ініціатива кілька разів переходила з рук у руки. Вікмаєр двічі могла оформити зворотний брейк, але українська тенісистка виявилася сильнішою і скористалася третім матчболом.

Отже, Байндль пробилася до основної сітки змагань у Піднебесній. Там вона складе компанію іншим українкам – Калініній, Костюк і Цуренко. Призовий фонд China Open складе понад 8 млн доларів.

До слова, напередодні Надія Кіченок програла парний півфінал Pan Pacific Open.

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