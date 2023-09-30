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Украинка Байндль выиграла квалификацию China Open

Фото: Екатерина Байндль выбила экс-первую ракетку Бельгии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Екатерина Байндль в двух сетах обыграла бельгийку Янину Викмайер и пробилась в основную сетку соревнований в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

China Open, квалификация, финал

Байндль – Викмайер – 2:0 (6:3, 7:5)

 

Начали соперницы с неожиданного обмена брейками. Однако дальше сосредоточились на собственных подачах. Так продолжалось до восьмого гейма. При счете 4:3 в свою пользу Байндль внешне легко взяла подачу бельгийской теннисистки. А потом сразу же закрыла сет своей.

Еще более конкурентной оказалась вторая партия. Соперницы шли нога в ногу, снова поставив на удачную игру на собственных подачах. Когда же цифры на табло дошли до 5:5, то стало казаться, что тай-брейка не избежать. Однако украинка была иного мнения.

В затяжном одиннадцатом гейме Байндль с третьей попытки сумела реализовать брейк. Более продолжительным стал следующий, в котором инициатива несколько раз переходила из рук в руки. Викмайер дважды могла оформить обратный брейк, но украинская теннисистка оказалась сильнее и воспользовалась третьим матчболом.

Итак, Байндль пробилась в основную сетку соревнований в Поднебесной. Там она составит компанию другим украинкам – Калининой, Костюк и Цуренко. Призовой фонд China Open составит свыше 8 млн долларов.

К слову, накануне Надежда Киченок проиграла парный полуфинал Pan Pacific Open.

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