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Надія Кіченок програла парний півфінал Pan Pacific Open

Токіо, П'ятниця 29 вересня 2023 11:28
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Надія Кіченок програла парний півфінал Pan Pacific Open Фото: Надія Кіченок не здолала стадію 1/2 фіналу в Японії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Надія Кіченок у парі з японкою Мію Като не змогла пробитися у вирішальний матч турніру в Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Toray Pan Pacific Open, 1/2 фіналу

Ходзумі/Ніномія – Като/Н. Кіченок – 2:0 (6:2, 6:4)

Українсько-японський дует у двох сетах поступився господаркам корту Ходзумі та Ніномії. Зі старту зустріч стала рясною на боротьбу та помилки. Уже до середини партії суперниці двічі обмінялися брейками, але далі японська пара захопила ініціативу.

Ходзумі та Ніномія зуміла ще двічі перемогти на подачах Кіченок і Като. У восьмому геймі, коли відставання українки з японкою було критичним (3:5), вони могли перервати смугу невдач. Однак, замість виграного гейму дозволили опоненткам реалізувати сет-пойнт.

Зате іншим був сценарій другої партії. Дует Като-Кіченок вдало провів дебют, створивши невеликий гандикап із брейком (3:1). Утім, Ходзумі та Ніномія не розгубилися і відповіли їм трьома набраними пунктами поспіль. Вирішальним став десятий гейм – українка з японкою двічі відіграли брейки, але з третім випадом не впоралися.

Сезон-2023 Надія Кіченок повністю присвятила виступам у парному розряді. Її партнерками також були Даніель Роуз Коллінс, Людмила Кіченок, Аліція Росольська, Анна-Лена Фрідзам та інші. Баланс матчів – 26 перемог, 23 поразки. У вересні українка здобула титул в Осаці та дійшла до півфіналів у Гуанчжоу та Токіо.

До слова, напередодні Калініна зачохлила ракетку в Токіо після поразки від Гарсії.

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