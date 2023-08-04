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Українка Байндль поступилася в 1/4 фіналу турніру в Чехії

Фото: Катерина Байндль вилетіла з турніру в чеській столиці (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Катерина Байндль не змогла пробитися в півфінал Prague Open, поступившись румунці Жаклін Крістіан у трьох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Livesport Prague Open, 1/4 фіналу

Крістіан – Байндль – 2:1 (6:4, 1:6, 6:2)

Суперниці розпочали на рівних, обмінявшись брейками в дебюті зустрічі. Новий розмін очками на подачах опонентки Крістіан і Байндль приберегли на кінцівку сету. Проте, румунська тенісистка тут же оформила ще один брейк і завершила партію на свою користь.

Розгнівана Байндль реваншувалася у другому сеті. Українка виграла чотири гейми поспіль і лише потім дозволила Крістіан розмочити рахунок. Та не більше. Усього за кілька розіграшів вона вже подавала сет і з другої спроби реалізувала можливість перевести матч у вирішальну партію.

Розвинути успіх вітчизняній тенісистці не вдалося. Зі стартом третього сету румунка перехопила ініціативу та видала вдалий відрізок (3:0). Байндль спробувала зламати перебіг подій. Та після двох вдалий геймів, зокрема і брейку, вона поступилася у трьох наступних і зачохлила ракетку.

У наступному колі Крістіан зустрінеться з переможницею пари Мартінцова – Хібіно. Натомість Байндль продовжить підготовку до US Open. Там українка стартуватиме з першого раунду основної сітки.

До слова, напередодні Костюк переграла Гарсію в 1/8 фіналу Washington Open.

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