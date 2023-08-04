Украинка Байндль уступила в 1/4 финала турнира в Чехии

Livesport Prague Open, 1/4 финала

Кристиан – Байндль – 2:1 (6:4, 1:6, 6:2)

Соперницы начали на равных, обменявшись брейками в дебюте встречи. Новый размен очками на подачах оппонентки Кристиан и Байндль приберегли на концовку сета. Однако румынская теннисистка тут же оформила еще один брейк и завершила партию в свою пользу.

Разгневанная Байндль реваншировалась во втором сете. Украинка выиграла четыре гейма подряд и только потом позволила Кристиан размочить счет. Но не больше. Всего за несколько розыгрышей она уже подавала сет и со второй попытки реализовала возможность перевести матч в решающую партию.

Развить успех отечественной теннисистке не удалось. Со стартом третьего сета румынка перехватила инициативу и выдала удачный отрезок (3:0). Байндль попыталась сломать ход событий. Но после двух удачных геймов, в том числе и брейка, она уступила в трех последующих и зачехлила ракетку.

В следующем круге Кристиан встретится с победительницей пары Мартинцова – Хибино. В свою очередь Байндль продолжит подготовку к US Open. Там украинка стартует с первого раунда основной сетки.