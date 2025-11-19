В Україні зростає захворюваність на грип і COVID-19: чи є загроза епідемії

У період із 10 по 16 листопада в Україні на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні інфекції захворіли 109 645 людей. Попри невелике зростання показників, епідемічний поріг не перевищено в жодній області.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Минулого тижня кількість хворих зросла на 2,7%. Серед усіх випадків 62 698 - діти, що становить майже 57% від загальної кількості.
До лікарень госпіталізували 2 712 дорослих і 1 584 дітей, усім пацієнтам надали необхідну медичну допомогу.
У МОЗ підкреслюють, що загальна захворюваність залишається нижчою за епідемічний рівень у всіх регіонах країни. Це свідчить про стабільну ситуацію на початку епідсезону 2025/2026.
Фахівці нагадують, що грип зазвичай проявляється раптовим підвищенням температури, після чого з’являються кашель, нежить і біль у горлі.
COVID-19 частіше починається з респіраторних симптомів, а температура може підвищуватися пізніше.
Медики рекомендують при перших симптомах залишатися вдома та уникати контактів з іншими. У побуті варто використовувати індивідуальний посуд, ретельно мити руки й дотримуватися етикету кашлю.
У разі появи ознак хвороби найкраще одразу звернутися до сімейного лікаря та не займатися самолікуванням.
