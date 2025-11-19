UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні зростає захворюваність на грип і COVID-19: чи є загроза епідемії

Який рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У період із 10 по 16 листопада в Україні на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні інфекції захворіли 109 645 людей. Попри невелике зростання показників, епідемічний поріг не перевищено в жодній області.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Захворюваність зростає, але ситуація контрольована

Минулого тижня кількість хворих зросла на 2,7%. Серед усіх випадків 62 698 - діти, що становить майже 57% від загальної кількості.

До лікарень госпіталізували 2 712 дорослих і 1 584 дітей, усім пацієнтам надали необхідну медичну допомогу.

У МОЗ підкреслюють, що загальна захворюваність залишається нижчою за епідемічний рівень у всіх регіонах країни. Це свідчить про стабільну ситуацію на початку епідсезону 2025/2026.

Як розрізнити грип і COVID

Фахівці нагадують, що грип зазвичай проявляється раптовим підвищенням температури, після чого з’являються кашель, нежить і біль у горлі.

COVID-19 частіше починається з респіраторних симптомів, а температура може підвищуватися пізніше.

Як уберегтися під час сезонних інфекцій

Медики рекомендують при перших симптомах залишатися вдома та уникати контактів з іншими. У побуті варто використовувати індивідуальний посуд, ретельно мити руки й дотримуватися етикету кашлю.

У разі появи ознак хвороби найкраще одразу звернутися до сімейного лікаря та не займатися самолікуванням.

Раніше ми ділились бліц-інтерв'ю із заступником гендиректора ДУ "Центр громадського здоров'я" МОЗ України Олексієм Даниленком про те, як українцям вберегтись від вірусних хвороб взимку.

Читайте також наше інтерв'ю з гастроентерологом, чи можна українцям постувати і які небезпеки це несе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірусГрип в УкраїніЗдоров'я