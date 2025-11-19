ua en ru
В Україні зростає захворюваність на грип і COVID-19: чи є загроза епідемії

Середа 19 листопада 2025 12:05
В Україні зростає захворюваність на грип і COVID-19: чи є загроза епідемії Який рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У період із 10 по 16 листопада в Україні на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні інфекції захворіли 109 645 людей. Попри невелике зростання показників, епідемічний поріг не перевищено в жодній області.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Захворюваність зростає, але ситуація контрольована

Минулого тижня кількість хворих зросла на 2,7%. Серед усіх випадків 62 698 - діти, що становить майже 57% від загальної кількості.

До лікарень госпіталізували 2 712 дорослих і 1 584 дітей, усім пацієнтам надали необхідну медичну допомогу.

У МОЗ підкреслюють, що загальна захворюваність залишається нижчою за епідемічний рівень у всіх регіонах країни. Це свідчить про стабільну ситуацію на початку епідсезону 2025/2026.

Як розрізнити грип і COVID

Фахівці нагадують, що грип зазвичай проявляється раптовим підвищенням температури, після чого з’являються кашель, нежить і біль у горлі.

COVID-19 частіше починається з респіраторних симптомів, а температура може підвищуватися пізніше.

Як уберегтися під час сезонних інфекцій

Медики рекомендують при перших симптомах залишатися вдома та уникати контактів з іншими. У побуті варто використовувати індивідуальний посуд, ретельно мити руки й дотримуватися етикету кашлю.

У разі появи ознак хвороби найкраще одразу звернутися до сімейного лікаря та не займатися самолікуванням.

Раніше ми ділились бліц-інтерв'ю із заступником гендиректора ДУ "Центр громадського здоров'я" МОЗ України Олексієм Даниленком про те, як українцям вберегтись від вірусних хвороб взимку.

Читайте також наше інтерв'ю з гастроентерологом, чи можна українцям постувати і які небезпеки це несе.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

