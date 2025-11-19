ua en ru
В Украине растет заболеваемость гриппом и COVID-19: есть ли угроза эпидемии

Среда 19 ноября 2025 12:05
В Украине растет заболеваемость гриппом и COVID-19: есть ли угроза эпидемии Какой уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В период с 10 по 16 ноября в Украине гриппом, COVID-19 и другими острыми респираторными инфекциями заболели 109 645 человек. Несмотря на небольшой рост показателей, эпидемический порог не превышен ни в одной области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в Facebook.

Заболеваемость растет, но ситуация контролируемая

На прошлой неделе количество больных выросло на 2,7%. Среди всех случаев 62 698 - дети, что составляет почти 57% от общего количества.

В больницы госпитализировали 2 712 взрослых и 1 584 детей, всем пациентам оказали необходимую медицинскую помощь.

В Минздраве подчеркивают, что общая заболеваемость остается ниже эпидемического уровня во всех регионах страны. Это свидетельствует о стабильной ситуации в начале эпидсезона 2025/2026.

Как различить грипп и COVID

Специалисты напоминают, что грипп обычно проявляется внезапным повышением температуры, после чего появляются кашель, насморк и боль в горле.

COVID-19 чаще начинается с респираторных симптомов, а температура может повышаться позже.

Как уберечься во время сезонных инфекций

Медики рекомендуют при первых симптомах оставаться дома и избегать контактов с другими. В быту стоит использовать индивидуальную посуду, тщательно мыть руки и соблюдать этикет кашля.

В случае появления признаков болезни лучше всего сразу обратиться к семейному врачу и не заниматься самолечением.

Ранее мы делились блиц-интервью с заместителем гендиректора ГУ "Центр общественного здоровья" МОЗ Украины Алексеем Даниленко о том, как украинцам уберечься от вирусных болезней зимой.

Читайте также наше интервью с гастроэнтерологом, можно ли украинцам поститься и какие опасности это несет.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

