В Україні зростає попит на військові вакансії: які спеціальності найбільш популярні

Понад 30 000 кандидатів протягом року відгукнулися на військові вакансії, розміщені на платформі OLX Робота. Дослідження показують, що попит на роботу зростає не лише серед виключно військових, а й у робітничих спеціальностях, таких як кухарі, водії та слюсарі.
РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота розповідає, які вакансії в оборонному секторі найбільш популярні серед українців.
За рік на платформі з’явилося близько 3000 оголошень про військові вакансії, на які загалом на них відгукнулося 30 000 кандидатів. Дані дослідження свідчать, що популярними стали не лише спеціальності для військовослужбовців, а й робітничі професії, такі як кухарі, водії та слюсарі.
Серед військових спеціальностей найбільший інтерес викликали водії, стрільці, оператори БпЛА, командири та медики. Найбільше відгуків на вакансії у ЗСУ надійшло з Київської, Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Львівської областей.
Найпопулярніші вакансії:
Також із другої половини 2024 року збільшився попит на вакансії від окремих військових бригад. Наприклад, один із підрозділів завдяки OLX повністю сформував групу операторів БпЛА.
Раніше РБК-Україна писало, що жінки стали більш активно звертатися до центрів рекрутингу Збройних Сил України, зокрема їх приймають на посади в штабах та медичні спеціальності. Ми розповідали, у яких регіонах жінки найчастіше долучаються до лав ЗСУ.
Нагадаємо, Національна гвардія України назвала 10 найбільш затребуваних вакансій для військовозобов'язаних. До нього увійшли професії в різних сферах, серед яких водії, хіміки, розвідники та кінологи.
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