В Украине растет спрос на военные вакансии: какие специальности наиболее популярны

Более 30 000 кандидатов в течение года откликнулись на военные вакансии, размещенные на платформе OLX Работа. Исследования показывают, что спрос на работу растет не только среди исключительно военных, но и в рабочих специальностях, таких как повара, водители и слесари.
РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа рассказывает, какие вакансии в оборонном секторе наиболее популярны среди украинцев.
За год на платформе появилось около 3000 объявлений о военных вакансиях, на которые в целом на них откликнулось 30 000 кандидатов. Данные исследования свидетельствуют, что популярными стали не только специальности для военнослужащих, но и рабочие профессии, такие как повара, водители и слесари.
Среди военных специальностей наибольший интерес вызвали водители, стрелки, операторы БпЛА, командиры и медики. Больше всего отзывов на вакансии в ВСУ поступило из Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областей.
Самые популярные вакансии:
Также со второй половины 2024 года увеличился спрос на вакансии от отдельных военных бригад. Например, одно из подразделений благодаря OLX полностью сформировало группу операторов БпЛА.
Ранее РБК-Украина писало, что женщины стали более активно обращаться в центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины, в частности их принимают на должности в штабах и медицинские специальности. Мы рассказывали, в каких регионах женщины чаще всего приобщаются в ряды ВСУ.
Напомним, Национальная гвардия Украины назвала 10 самых востребованных вакансий для военнообязанных. В него вошли профессии в различных сферах, среди которых водители, химики, разведчики и кинологи.
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