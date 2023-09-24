В Україні зростає кількість випадків кору, як вакцинувати дитину: пояснення МОЗ

В Україні від початку поточного року реєструють зростання кількості випадків кору. Від захворювання, яке є дуже заразним та небезпечним, можна уберегтись завдяки вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Для повного захисту дітям потрібні дві дози вакцини від кору, краснухи та паротиту. Перше щеплення в один рік, а друге - в шість років.

"Якщо дитина з якоїсь причини пропустила перше чи друге щеплення, їх потрібно наздогнати якнайшвидше. Якщо вона старша 7 років та не має жодної дози вакцини, їй потрібно зробити два щеплення з мінімальним інтервалом в 1 місяць. Щеплення безкоштовні для всіх дітей до 17 років включно", - додають в МОЗ.

Де можна вакцинувати дитину:

у свого сімейного лікаря;

у будь-якому пункті щеплення, які розташовані в центрах первинної медичної допомоги та амбулаторіях;

у деяких регіональних центрах та великих містах можна також щепитися у дитячих точках ЮНІСЕФ "Спільно";

дитячі колективи, віддалені громади, які не мають пунктів щеплення, а також батьки маломобільних дітей можуть викликати мобільну бригаду для вакцинації;

Для того, щоб дізнатись адресу найближчого пункту щеплення, необхідно зателефонувати за номером 0 800 60 20 19.

"Якщо ви хочете викликати мобільну бригаду додому, до закладу освіти або до віддаленої громади, зателефонуйте до контакт-центру МОЗ, там ви можете дізнатися контакти регіонального координатора з вакцинації, зв’язатися з ним та залишити заявку на приїзд бригади з вакцинації", - пояснили в МОЗ.