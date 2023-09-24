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В Украине растет количество случаев кори, как вакцинировать ребенка: объяснение Минздрава

Воскресенье 24 сентября 2023 08:36
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В Украине растет количество случаев кори, как вакцинировать ребенка: объяснение Минздрава Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине с начала текущего года регистрируют рост количества случаев кори. От заболевания, которое является очень заразным и опасным, можно уберечься благодаря вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Для полной защиты детям нужны две дозы вакцины от кори, краснухи и паротита. Первая прививка в один год, а вторая - в шесть лет.

"Если ребенок по какой-то причине пропустил первую или вторую прививку, их нужно догнать как можно быстрее. Если он старше 7 лет и не имеет ни одной дозы вакцины, ему нужно сделать две прививки с минимальным интервалом в 1 месяц. Прививки бесплатные для всех детей до 17 лет включительно", - добавляют в Минздраве.

Где можно вакцинировать ребенка:

  • у своего семейного врача;
  • в любом пункте прививки, которые расположены в центрах первичной медицинской помощи и амбулаториях;
  • в некоторых региональных центрах и крупных городах можно прививаться в детских точках ЮНИСЕФ "Спильно";
  • детские коллективы, отдаленные общины, которые не имеют пунктов прививки, а также родители маломобильных детей могут вызвать мобильную бригаду для вакцинации;

Для того чтобы узнать адрес ближайшего пункта прививки, необходимо позвонить по телефону 0 800 60 20 19.

"Если вы хотите вызвать мобильную бригаду домой, в учебное заведение или в отдаленную общину, позвоните в контакт-центр Минздрава, там вы можете узнать контакты регионального координатора по вакцинации, связаться с ним и оставить заявку на приезд бригады по вакцинации", - пояснили в Минздраве.

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Министерство здравоохранения Украины
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